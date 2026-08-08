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Рух низки поїздів по всій Україні затримується на понад 12 годин після нічної ворожої атаки

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Рух низки поїздів по всій Україні затримується на понад 12 годин після нічної ворожої атаки
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Внаслідок нічної російської атаки, в Україні затримуються низка поїздів АТ "Укрзалізниці" на більш ніж 12 годин, йдеться в інформації про рух потягів на сайті компанії.

Згідно з останніми оновленнями, станом на 10:36 найбільші затримки у русі мають потяги №87/88 Дніпро-Головний -Ковель-Пас. – 12 годин 51 хв та №41/42 Дніпро-Головний-Львів – 12 годин 33 хв.

Поїзд №83/84 Львів Дніпро-Головний затримується на 6 годин 41 хв, №23/24 Хелм -Київ-Пас. – на 6 годин 16 хв.

Ще низка поїздів, зокрема №79/80 Дніпро-Головний -Львів , №23/24 Київ-Пас.-Хелм та №79/80 Дніпро-Головний-Львів курсують із затримкою у понад 5 годин.

Що стосується поїздів №119/120 Дніпро-Головний -Хелм, №765/766 Одеса -Головна-Київ-Пас. та №119/120 Хелм-Дніпро-Головний, вони затримуються на понад 4 години.

Окремо "Укрзалізниця" повідомляла в Телеграм-каналі, що ворожий БПЛА влучив по локомотиву поїзда Суми – Київ, постраждалих немає, водночас шкоди зазнав один вагон.

"Залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіку на цей дільниці було мінімальним", – йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, що у ніч на суботу ворог атакував Україну 6 балістичними ракетами та зенітними керованими ракетами С-400, а також 151 ударним БпЛА, збито/подавлено 135 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Тоді було зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.

#укрзалізниця #атаки_рф #затримка
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