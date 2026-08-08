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У Белграді почалася офіційна частина візиту Зеленського до Сербії

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У Белграді почалася офіційна частина візиту Зеленського до Сербії
Фото: Танјуг/Амир Хамзагић

Урочиста церемонія вітання президента України Володимира Зеленського, який вчора прибув до Белграда, відбулася перед Палацом Сербії у Белграді, після чого запланована розмова віч-на-віч між президентом Александаром Вучичем та його українським колегою, передає сербська телерадіокомпанія RTS.

Зустріч делегацій двох країн на чолі з Вучичем та Зеленським запланована на 11:15 (12.15 кв).

О 12:00 очікується підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством сільського господарства, лісового господарства та водного господарства Сербії та Державною службою України з безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів щодо співпраці у сфері здоров’я тварин та безпеки харчових продуктів у присутності двох лідерів.

Заяви для ЗМІ президентів двох країн заплановані на 12:05.

У п’ятницю Зеленський прибув до Сербії з першим офіційним візитом. Президент Сербії влаштував вечерю на честь прибуття президента України до Белграда.

#сербія #вучич #зеленський
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