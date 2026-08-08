Уражено Ільський та Сизранський НПЗ, інформує Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження Ільського та та Сизранського НПЗ у РФ , а також поста спостереження на буровій установці "Сиваш".

"В ніч на 8 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів противника. Зокрема, уражено ТОВ "Ільський НПЗ" в Краснодарському краї рф. Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства…. Також уражено АТ "Сизранський НПЗ" у Сизрані Самарської області рф. Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства", йдеться у повідомленні у телеграм

Ільський НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

Сизранський НПЗ входить до складу нафтового комплексу "Роснефти". Проєктна потужність підприємства становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема моторні палива та дорожній бітум. Підприємство є одним із ключових об’єктів нафтопереробної галузі Самарської області та забезпечує паливом, зокрема, потреби російських збройних сил.

Крім того, як зазначає Генштаб, уражено пост технічного спостереження ворога на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря.

СПБУ "Сиваш" використовується противником для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.

Ступінь завданих збитків та результати ураження об’єктів ворога уточнюються.