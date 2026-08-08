Ще 12 суден із залишку тіньового флоту РФ уразили українські СБС

Протягом 1-8 серпня оператори 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 20-ї бригади К-2 та 413-го полку "Рейд" у Чорному та Азовському морях уразили ще 12 суден із залишку тіньового флоту, інформують у суботу Сили безпілотних систем ЗСУ.

Противник намагався протидіяти роботі операторів за допомогою ЗРГК "Панцир", що зображено на відео. Проте це не завадило СБС продовжити виконання завдань.

Загалом від початку операції "МоЛоЧКа", з 6 липня по 8 серпня, "Птахи СБС результативно відпрацювали по 218 плавзасобах, із них 134 у Азовському морі та 84 у Чорному ", йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.