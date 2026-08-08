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БПЛА влучили по локомотиву поїзда "Суми – Київ", обійшлося без постраждалих – ОВА

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БПЛА влучили по локомотиву поїзда "Суми – Київ", обійшлося без постраждалих – ОВА

Ворог атакував локомотив поїзда "Суми – Київ", обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог вкотре злочинно атакував цивільний транспорт на Сумщині. БПЛА влучили по локомотиву поїзда Суми – Київ. Моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїздна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань, тож обійшлося без постраждалих. Шкоди зазнав один вагон", – написав він у телеграм ранком у суботу.

Залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіку на цей дільниці було мінімальним.

#атаки_рф #потяг #укрзалізниця #сумщина
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