БПЛА влучили по локомотиву поїзда "Суми – Київ", обійшлося без постраждалих – ОВА

Ворог атакував локомотив поїзда "Суми – Київ", обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог вкотре злочинно атакував цивільний транспорт на Сумщині. БПЛА влучили по локомотиву поїзда Суми – Київ. Моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїздна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань, тож обійшлося без постраждалих. Шкоди зазнав один вагон", – написав він у телеграм ранком у суботу.

Залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіку на цей дільниці було мінімальним.