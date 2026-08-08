Одна людина загинула, 15 поранено на Донеччині за добу – ОВА

Ворог за добу 51 раз обстріляв населені пункти Донеччини, одна людина загинула, поранено 15 мирних мешканців, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 5 приватних будинків зруйновано і 6 пошкоджено. У Слов’янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 27 приватних будинків, 7 автівок, 2 АЗС і склад. У Краматорську пошкоджено 3 автівки; у Біленькому пошкоджено приватний будинок; у Малотаранівці поранено 2 людини. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Новомиколаївці Черкаської громади зруйновано 2 приватні будинки і автівку, ще стільки ж – пошкоджено. У Дружківці поранено 7 людей", – написав Філашкін у телеграм ранком у суботу .

З лінії фронту евакуйовано 644 людини, у тому числі 50 дітей.