Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Одна людина загинула, 15 поранено на Донеччині за добу – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Одна людина загинула, 15 поранено на Донеччині за добу – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Ворог за добу 51 раз обстріляв населені пункти Донеччини, одна людина загинула, поранено 15 мирних мешканців, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 5 приватних будинків зруйновано і 6 пошкоджено. У Слов’янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 27 приватних будинків, 7 автівок, 2 АЗС і склад. У Краматорську пошкоджено 3 автівки; у Біленькому пошкоджено приватний будинок; у Малотаранівці поранено 2 людини. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Новомиколаївці Черкаської громади зруйновано 2 приватні будинки і автівку, ще стільки ж – пошкоджено. У Дружківці поранено 7 людей", – написав Філашкін у телеграм ранком у суботу .

З лінії фронту евакуйовано 644 людини, у тому числі 50 дітей.

#донеччина #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Президенти України та Сербії Володимир Зеленський та Александр Вучич на зустрічах у Белграді обговорювали заходи, що можуть додати міцності інфрастру…

Читати
Зеленський подякував Сенату США за підтримку санкційного законопроєкту Грема: Тиск на агресора допоможе найбільше

Зеленський подякував Сенату США за підтримку санкційного законопроєкту Грема: Тиск на агресора допоможе найбільше

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Сенатом США законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, розробленого на основі ініціати…

Читати