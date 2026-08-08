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Двоє людей загинуло, ще 8 постраждало внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Двоє людей загинуло, ще 8 постраждало внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 16 населеним пунктам області, двоє людей загинули, ще 8 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм загинули чоловіки 59 і близько 60 років (дані уточнюються), зазнали поранень чоловіки 68 і 47 років, гостра реакція на стрес – у жінок 61 і 42 років; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади зазнали поранень жінки 65 і 58 років та 75-річний чоловік; у с. Вільхівка поранено 51-річну жінку", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

#харків #атаки_рф
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