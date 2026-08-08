Ворог атакував 6 балістичними ракетами та ракетами С-400, 151 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили ВСУ

У ніс на суботу ворог атакував Україну 6 балістичними ракетами та зенітними керованими ракетами С-400, а також 151 ударним БпЛА, збито/подавлено 135 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях, повідомляють Повітряні сили ВСУ.

"У ніч на 08 серпня (з 18:00 07 серпня) противник атакував шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської обл., а також 151 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – йдеться у повідомленні у телеграм.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі – ворожі БпЛА, інформують ПС.