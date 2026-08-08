Дві петиції про безкоштовний проїзд в Києві для рятувальників та медпрацівників не набрала голосів

Дві петиції на сайті Київської міської ради із закликом запровадити на період дії воєнного стану безкоштовний проїзд у комунальному транспорті столиці для військовослужбовців, рятувальників та медичних працівників не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиції було подано 8 червня і станом на 7 серпня вони набрала лише 768 і 1,2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Запровадити на період дії воєнного стану право на безкоштовний проїзд у комунальному транспорті міста Києва для всіх військовослужбовців, працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та медичних працівників комунальних і державних закладів", – йшлося в петиції.

Також пропонувалося визначити спрощений порядок верифікації, де єдиною підставою для безкоштовного проїзду є чинне службове посвідчення, військовий квиток або довідка з місця роботи установи охорони здоров'я, без обов'язкової вимоги наявності статусу учасника бойових дій чи додаткових соціальних карток.