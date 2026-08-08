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На Харківщині за добу внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще 8 постраждали – ОВА

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На Харківщині за добу внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще 8 постраждали – ОВА

Двоє людей загинули та восьмеро постраждали внаслідок російських ударів по Харкову та 16 населених пунктах Харківської області протягом минулої доби, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм загинули чоловіки 59 і близько 60 років (дані уточнюються), зазнали поранень чоловіки 68 і 47 років, гостра реакція на стрес – у жінок 61 і 42 років; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади зазнали поранень жінки 65 і 58 років та 75-річний чоловік; у с. Вільхівка поранено 51-річну жінку", – йдеться і повідомленні, поширеному ранком суботи у Телеграм.

У селі Підсереднє Великобурлуцької громади поранень зазнали дві жінки віком 65 та 58 років і 75-річний чоловік. У селі Вільхівка поранено 51-річну жінку.

 

#харківська_область #обстріл
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