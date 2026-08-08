На Сумщині через російські атаки постраждала 21 людина, серед них 8-річна дитина

У кількох громадах Сумської області поранень і травм зазнала 21 людина, серед постраждалих – 8-річний хлопчик, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Найбільше постраждалих у Білопільській громаді. Внаслідок ударів безпілотників поранення та травми отримали 14 людей: дев'ять жінок віком від 40 до 77 років та п'ятеро чоловіків віком від 38 до 82 років", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, за словами відомства, у Сумській громаді внаслідок авіаудару постраждав 57-річний чоловік. Ще один, 32-річний чоловік, травмувався через атаку безпілотника. Також унаслідок влучання ворожого дрона травмовано 8-річного хлопчика.

У Глухівській та Шосткинській громадах внаслідок атак російських безпілотників постраждали четверо людей: 52-річний чоловік і 50-річна жінка у Глухівській громаді, а також 27-річна жінка та 33-річний чоловік у Шосткинській громаді.