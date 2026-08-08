Сили безпілотних систем уразили за добу 1716 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1716 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 236 одиниць особового складу, з яких 120 – ліквідовано; 60 точок вильоту БпЛА; 13 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 2 танки; 74 одиниці автомобільної техніки; 12 артилерійських систем; 361 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку серпня (01-07.08) підрозділами угруповання СБС уражено 12 651 цілей противника, з них 2 112 – особового складу противника", – повідомили СБС.