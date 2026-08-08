ОВА: Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину дронами, є поранений

Унаслідок понад 10 атак російських військ безпілотниками по шести районах Дніпропетровської області постраждала одна людина, зафіксовано пошкодження та займання на низці об'єктів, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Понад 10 разів ворог атакував шість районів області безпілотниками", – написав Ганжа.

За його словами, на Нікопольщині російські війська поцілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджено автозаправну станцію та приватний будинок, одна людина постраждала.

Окрім того, як зазначив очільник ОВА, під масованим ударом перебував Дніпровський район. Там виникли пожежі на території логістичної компанії.

Також унаслідок атак пошкоджень і руйнувань зазнали різні об'єкти в області: у Синельниковому та Петропавлівській громаді горіли автомобілі, в Апостолівській громаді пошкоджено склади із зерном, у Павлограді – АЗС і житловий будинок, а в Криничанській громаді виникла пожежа.