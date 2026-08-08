Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 351 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, один танк, 58 артсистем, одну бронемашину, 1751 БПЛА, а також 351 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.26, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1 456 610 (+1 190) осіб, танків – 12 251 (+4), бойових броньованих машин – 25 099 (+1), артилерійських систем – 47 580 (+58), РСЗВ – 2 009 (+1), засоби ППО – 1 556 (+6), літаків – 439 (+0), гелікоптерів – 354 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 449 606 (+1 751), крилаті ракети – 5 007 (+0), кораблі / катери – 34 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349), спеціальна техніка – 4 504 (+2)", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.