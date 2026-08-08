Південна Корея відправила до Росії майже 30 тис. тонн нафтопродуктів – ЗМІ

Майже 30 тисяч метричних тонн нафтопродуктів, завантажених наприкінці липня, були відправлені з Південної Кореї до Росії на тлі зростання попиту на імпорт через українські удари по російській енергетичній інфраструктурі, повідомляє Reuters із посиланням на дані систем відстеження суден та учасника торгівлі.

"Трейдери відправили з Південної Кореї до Росії майже 30 000 метричних тонн нафтопродуктів, завантажених наприкінці липня, свідчать дані систем відстеження суден та одного з учасників торгівлі. Це відбувається на тлі зростання попиту на імпорт через українські атаки на енергетичну інфраструктуру Росії", – йдеться в повідомленні.

За даними систем відстеження суден Kpler і Vortexa, щонайменше два танкери малої дальності завантажили паливні продукти, перевезені з резервуарів контейнерного порту Ульсан, та вирушили до російського Далекого Сходу.

За словами двох джерел, ознайомлених із ситуацією, вантаж включає дизельне пальне. Одне з джерел також повідомило, що до поставки входить авіаційне паливо.

За даними Kpler, попередня поставка нафтопродуктів із Північно-Східної Азії до Росії, ймовірно, відбулася у лютому 2022 року та стосувалася 22 тис. барелів авіаційного палива з Йосу в Південній Кореї. Вантаж доставили до Владивостока на російському Далекому Сході.