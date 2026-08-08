Сили оборони України у липні уразили майже 14 тисяч одиниць автотехніки РФ

За минулий місяць українські військові уразили 13 998 одиниць автомобільної техніки російських окупаційних військ, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Лише у липні 2026 року уражено майже 14 тисяч (13 998) одиниць автомобільної техніки ворога", – зазначили у Генштабі.

Водночас за інформацією відомства, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські війська втратили понад 131 тис. одиниць автомобільної техніки.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41799