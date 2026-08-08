Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони України у липні уразили майже 14 тисяч одиниць автотехніки РФ

1 хв читати
Додати як джерело

За минулий місяць українські військові уразили 13 998 одиниць автомобільної техніки російських окупаційних військ, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Лише у липні 2026 року уражено майже 14 тисяч (13 998) одиниць автомобільної техніки ворога", – зазначили у Генштабі.

Водночас за інформацією відомства, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські війська втратили понад 131 тис. одиниць автомобільної техніки.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41799

#автотехніка #війна #ворог
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Президенти України та Сербії Володимир Зеленський та Александр Вучич на зустрічах у Белграді обговорювали заходи, що можуть додати міцності інфрастру…

Читати
Зеленський подякував Сенату США за підтримку санкційного законопроєкту Грема: Тиск на агресора допоможе найбільше

Зеленський подякував Сенату США за підтримку санкційного законопроєкту Грема: Тиск на агресора допоможе найбільше

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Сенатом США законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, розробленого на основі ініціати…

Читати