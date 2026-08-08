Одещина лідирує за кількістю звернень щодо можливих порушень з боку ТЦК – омбудсмен

До Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від початку 2026 року надійшло 453 звернення від мешканців Одеської області щодо можливих незаконних дій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Суспільство чекало побудови прозорої системи мобілізації, " натомість на порушення роками заплющувалися очі. Результатом стала повна ілюзія безкарності на місцях, яка сьогодні вилилася в глибоку кризу довіри", – заявив Лубінець.

Лубінець зазначив, що лише за останній місяць в Одеській області набули розголосу кілька випадків, пов'язаних із можливими порушеннями під час мобілізаційних заходів. Зокрема, йдеться про відео, на якому, за його словами, 19-річного хлопця чоловіки у військовій формі ймовірно заливали сльозогінним газом та виштовхували ногами із таксі.

Омбудсмен також відреагував на нещодавній випадок в Одесі, коли цивільний відкрив стрілянину по працівниках ТЦК. Він назвав такі дії "абсолютно неприпустимими", водночас зазначивши, що цей випадок є "тривожним і страшним сигналом" з огляду на рівень суспільної напруги.

За словами Лубінця, він публічно реагує на подібні факти, а його команда опрацьовує кожне звернення.

Окремо омбудсмен закликав заборонити приховування облич, використання балаклав та відсутність розпізнавальних знаків під час мобілізаційних заходів.

"Мобілізація під час війни – це критична необхідність. Але " вона не має права будуватися на страху та приниженні. Якщо людина готова до діалогу, вона не повинна отримувати у відповідь сльозогінний газ, балаклави та удари ногами чи інше насилля", – наголосив омбудсмен.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/12235