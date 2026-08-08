Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина підписали спільну оборонну угоду

На тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина домовилися про спільне оборонне реагування, визначивши збройний напад на одну з трьох країн як напад на всі три, повідомляє Reuters.

У спільній заяві зазначається, що "Спільна оборонна угода Мекки" має посилити колективне стримування проти будь-якого акту агресії. Водночас документ не визначає конкретних військових зобов'язань сторін або перелік дій, яких вони мають вживати у разі нападу.

Угоду підписали спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, президент Туреччини Таїп Ердоган і прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Домовленостям передували майже рік переговорів.

"Три країни поділяють занепокоєння щодо дедалі агресивнішої військової позиції як Ізраїлю, так і революційного шиїтського Ірану, тоді як їхній давній союзник США намагається стримати регіональні потрясіння, які спричинили глобальну енергетичну кризу", – йдеться в повідомленні.

Домовленість спирається на тривалі військові зв'язки між трьома державами. Пакистан протягом десятиліть бере участь у підготовці та технічному забезпеченні саудівських сил. Туреччина і Пакистан також співпрацюють у військовій сфері, а Саудівська Аравія є великим покупцем турецьких безпілотників.

Окремо Пакистан і Туреччина висловили підтримку морській оборонній коаліції, про створення якої оголосила Саудівська Аравія для захисту регіонального судноплавства та енергетичних маршрутів.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/saudi-arabia-turkey-pakistan-sign-joint-defence-deal-amid-regional-turmoil-2026-08-07/