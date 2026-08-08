У Броварському районі внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, серед них дитина – ОВА

Троє людей, серед них дитина, загинули, ще троє, зокрема дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки у Броварському районі Київської області, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Станом на зараз у Броварському районі зафіксовано наслідки ворожої атаки на трьох локаціях. На жаль, загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина", – написав Ткаченко в Телеграм у ніч на суботу.

За його словами, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Також сталося займання на території нежитлової будівлі.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідація наслідків атаки триває.

"Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Наше завдання зараз – оперативно ліквідувати наслідки, допомогти постраждалим і забезпечити безпеку людей", – зазначив очільник ОВА.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)

За інформацією прокуратури, близько 00:40 у селі Пухівка п’ять ворожих БпЛА влучили у приватне домоволодіння. Двоповерховий житловий будинок повністю знищено, виникла пожежа. Також зруйновано господарські споруди та два автомобілі. Загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Батьки дитини отримали уламкові поранення та опіки.

15-річного старшого брата з опіками госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.