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Події

Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки – Генштаб

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З початку доби відбулося 192 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6540 дронів-камікадзе та здійснив 2359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 25 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41801

#війна #ворог #генштаб #атаки
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