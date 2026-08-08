Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 192 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6540 дронів-камікадзе та здійснив 2359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 25 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41801