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Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою в аеропорту Лейпцига належить РФ – ЗМІ

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Безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, ознайомлених із розвідувальними даними щодо інциденту.

"Імовірний зв'язок Росії з інцидентом став відомий на тлі того, що розвідка США дійшла висновку, що президент Росії Володимир Путін становить підвищену загрозу для східного флангу НАТО", йдеться в повідомленні.

Нові розвідувальні звіти США свідчать, що Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО за допомогою обмеженого нападу на одну з країн-членів альянсу протягом наступних кількох років. Серед можливих сценаріїв розглядаються кібератака та невелике наземне вторгнення.

Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-intel-links-russia-to-explosive-drone-at-german-airport-8a69a823?mod=Searchresults&pos=1&page=1

#німеччина #аеропорт #бпла
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