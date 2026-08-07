Ляєн привітала санкційний законопроєкт США проти РФ: Доходи Кремля мають стати об'єктом санкцій

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення Сенатом США законопроєкту про санкції проти Росії, наголосивши на необхідності посилення тиску на джерела фінансування російської агресії.

"На тлі ухвалення 21-го пакету санкцій ЄС я вітаю прийняття Сенатом США законопроєкту Грема. Цей законопроєкт вшановує пам'ять людини, яка твердо вірила в силу скоординованих санкцій для ослаблення російської військової машини", – написала фон дер Ляєн у соціальній мережі Х.

За її словами, санкції мають бути спрямовані проти всіх джерел доходів, які дозволяють Кремлю продовжувати агресію.

"Від російських олігархів до експорту енергоносіїв та "тіньового флоту" – кожне джерело доходів, яке підживлює агресію Кремля, має стати об'єктом санкцій з усіх боків", – зазначила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що спільні дії США та ЄС можуть позбавити Росію ресурсів для ведення війни: "Давайте разом позбавимо Росію засобів для продовження війни, яку вона не може виграти".

Президентка Єврокомісії також зазначила, що завдяки жорстким і взаємодоповнюючим санкціям Європа та Сполучені Штати можуть продемонструвати можливості співпраці між історичними партнерами.

"Завдяки жорстким, взаємодоповнюючим санкціям Європа та Сполучені Штати можуть ще раз продемонструвати, чого можуть досягти історичні партнери, коли діють спільно", – підсумувала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, у п'ятницю Сенат США більшістю голосів підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, розроблений на основі ініціатив покійного сенатора Ліндсі Грема.

"За результатами голосування "за" проголосували 86 депутатів, "проти" – 11. Оскільки поріг у 60 голосів досягнуто, законопроєкт прийнято", – оголосила головуюча.

Законопроєкт покликаний посилити економічний тиск на Росію, яка п'ятий рік веде повномасштабну війну проти України, та надати президенту США нові повноваження для запровадження мит проти покупців росиських енергоресурсів. Згідно з документом, мова про мита розміром до 100% на товари з кран, які залишаються найбільшими покупцями російської нафти та газу або сприяють обходу санкцій.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/2085792890412732912?s=46