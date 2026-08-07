Систему харчування ЗСУ реформують із розділенням закупівель продуктів і логістичних послуг

Міністерство оборони України реформує систему харчування Збройних сил України, передбачивши розділення закупівлі продуктів і логістики, а також запровадження попередньої перевірки якості харчів до їх доставки у військові частини, повідомила пресслужба відомства.

За новою моделлю продукти для Збройних сил України постачатимуть перевірені виробники, тоді як доставкою займатимуться професійні логістичні оператори. У відомстві зазначили, що такий підхід має посилити конкуренцію серед постачальників і забезпечити більш прозоре формування цін.

Окремим елементом реформи стане запровадження контролю якості продукції на розподільчих центрах. Це дозволить виявляти неякісні харчові продукти до того, як вони потраплять до військових підрозділів.

"Наступним етапом має стати замовлення страв, а не окремих продуктів, через DOT-Chain Food. Система автоматично розраховуватиме кількість інгредієнтів відповідно до рецептури та чисельності особового складу", – наголошують у повідомленні Міноборони.

Перші закупівлі за новою моделлю харчування для Збройних сил України Міністерство оборони планує провести вже цього року. Реформа розпочнеться у військових частинах кількох регіонів, після чого її поступово поширюватимуть на інші підрозділи.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16000