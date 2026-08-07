Зеленський подякував Сенату США за підтримку санкційного законопроєкту Грема: Тиск на агресора допоможе найбільше

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Сенатом США законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, розробленого на основі ініціатив покійного сенатора Ліндсі Грема, наголосивши, що посилення тиску на агресора сприятиме завершенню війни.

"Дуже вдячні Сенату США та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей", – написав Зеленський у соціальній мережі Facebook.

Президент зазначив, що Україна цінує підтримку Сполучених Штатів, яку отримує від обох партій і всього американського народу: "Україна цінує ВСЮ підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, – від обох партій і всього Американського народу".

За словами Зеленського, особливо важливими є сигнали підтримки захисту життя та якнайшвидшого завершення війни на тлі російських атак і потреби України в засобах протиповітряної оборони.

"І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що реальний американський тиск і санкції проти Росії є одним із ключових чинників, які можуть сприяти завершенню війни.

"Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", – зазначив він.

Президент України також подякував усім, хто підтримує посилення санкційного тиску проти Росії.

Як повідомлялося, у п'ятницю Сенат США більшістю голосів підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, розроблений на основі ініціатив покійного сенатора Ліндсі Ґрема.

"За результатами голосування "за" проголосували 86 депутатів, "проти" – 11. Оскільки поріг у 60 голосів досягнуто, законопроєкт прийнято", – оголосила головуюча.

Законопроєкт покликаний посилити економічний тиск на Росію, яка п'ятий рік веде повномасштабну війну проти України, та надати президенту США нові повноваження для запровадження мит проти покупців росиських енергоресурсів. Згідно з документом, мова про мита розміром до 100% на товари з кран, які залишаються найбільшими покупцями російської нафти та газу або сприяють обходу санкцій.