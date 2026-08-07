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Росіяни атакували дроном лікарню в центрі Херсона, постраждали четверо медпрацівниць – МВА

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Унаслідок атаки російського безпілотника на територію однієї з лікарень у середмісті Херсона постраждали четверо медичних працівниць, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

За інформацією МВА, близько 18:20 російські окупанти атакували з дрона територію медичного закладу. Внаслідок удару поранення дістали жінки віком 53, 56, 65 та 67 років.

"Жінки 53, 56, 65 та 67 років дістали мінно-вибухові травми та контузії. Після надання необхідної медичної допомоги вони продовжать лікування амбулаторно", – йдеться у повідомленні пресслужби Херсонської міської військової адміністрації, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/77534

#лікарня #постраждалі #херсон #атака
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