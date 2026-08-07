Калашник: На маршрутах школярів у прифронтових громадах встановлюватимуть мобільні укриття

У прифронтових громадах України створюватимуть безпечні маршрути для школярів із встановленням мобільних укриттів на шляхах підвезення та пішого руху дітей, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час Конгресових слухань з питань підготовки до нового навчального року.

Як голова Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Калашник окремо зупинився на питанні укриттів. За його словами, прифронтові громади, які щодня працюють в умовах російських обстрілів, потребують додаткової підтримки з боку безпечніших регіонів.

"Одне з рішень – створення безпечних маршрутів для школярів у прифронтових громадах. На маршрутах підвезення та пішого руху дітей передбачаємо встановлення мобільних укриттів, щоб у разі загрози вони могли оперативно перейти у безпечне місце", – зазначив Калашник.

Він також наголосив, що його завданням є забезпечення швидкої координації всіх залучених органів, аби відповідні рішення впроваджувалися без затримок, а громади оперативно отримували необхідні ресурси для посилення безпеки.

Окрему увагу, за словами міністра, приділено підвезенню дітей до закладів освіти. Він зазначив, що шкільні маршрути мають бути безпечними, а дороги, якими щодня користуються учні, – приведеними до належного стану до початку нового навчального року.

"Головне завдання – зробити все необхідне, щоб діти, вчителі та працівники закладів освіти розпочали новий навчальний рік у максимально безпечних умовах. Це спільна відповідальність держави, регіонів і громад", – підкреслив Калашник.