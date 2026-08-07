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Голова ДСНС і міністр оборони Британії відвідали місця російських ударів у Києві

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Голова ДСНС і міністр оборони Британії відвідали місця російських ударів у Києві
Фото: https://www.facebook.com/

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Андрій Даник разом із міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом відвідали місця російських ударів у Києві та ознайомилися з наслідками ворожих атак.

Під час візиту, зокрема поблизу станції метро "Лук'янівська", Даник розповів представникам британської делегації про щоденну роботу підрозділів ДСНС в умовах постійної загрози повторних ударів.

"Він (Даник – ІФ-) наголосив, що підрозділи ДСНС щодня працюють в умовах постійної загрози повторних обстрілів, оперативно ліквідовуючи наслідки ударів, рятуючи людей і надаючи допомогу постраждалим", – йдеться в повідомленні, поширеному у соціальній мережі Facebook.

Сторони також обговорили підтримку, яку Велика Британія надає Україні для зміцнення спроможностей рятувальних підрозділів, зокрема забезпечення необхідним обладнанням і технікою.

У ДСНС наголосили, що допомога міжнародних партнерів є важливою для посилення роботи українських рятувальників, які щодня працюють над ліквідацією наслідків російських атак.

"Ми щиро вдячні Великій Британії за незмінну підтримку України та українських рятувальників. Надане обладнання, техніка й допомога партнерів дозволяють нам ще ефективніше виконувати найголовніше завдання – рятувати життя людей", – наголосив голова ДСНС.

 

#удари #британія #наслідки
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