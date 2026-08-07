Стефанчук: Розраховуємо на підтримку Палати представників США законопроєкту про посилення санкційного тиску на РФ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував Сенату США за підтримку законопроєкту про посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та сподівається на аналогічне рішення Палати представників.

"Вдячний Сенату Сполучених Штатів Америки за підтримку законопроєкту про посилення санкційного тиску на росію. Це важливий двопартійний сигнал рішучості протидіяти російській агресії… Розраховуємо на підтримку Палати представників США та якнайшвидше набрання законом чинності", – написав Стефанчук у Фейсбуці увечері в п'ятницю.

Він зазначив, що рішення Сенату має й особливе значення як данина пам'яті сенатору, автору законопроєкту Ліндсі Грему, який послідовно й наполегливо працював над його просуванням.

"Сьогодні ця ініціатива стає частиною його політичної спадщини та продовженням справи, якій він був відданий", – підкреслив спікер українського парламенту.

За словами Стефанчука, сильні й послідовні санкції – один із ключових інструментів примусу Росії до припинення війни та встановлення справедливого миру.

Як повідомлялося, 7 серпня Сенат США більшістю голосів підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, розроблений на основі ініціатив покійного сенатора Грема.