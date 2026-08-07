У "Скелі" прокоментували інформації про переведення штурмовиків до інших військових частин

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" продовжує виконувати бойові завдання на визначених напрямках, жоден із підрозділів не відведено з позицій, заявили у полку, коментуючи інформацію про переведення штурмовиків до інших частин.

"Жоден із наших підрозділів не відведений із займаних позицій і не припинив виконання поставлених завдань. Організаційні рішення щодо розподілу особового складу між військовими частинами належать до компетенції вищого військового командування та є складовою управління Силами оборони України в умовах війни. Полк виконує всі отримані розпорядження, якими визначається переміщення особового складу", – йдеться у коментарі полку, наданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Полк наголошує, що їхні військовослужбовці "пройшли якісну підготовку на базі полку "Скеля", здобули бойовий досвід і сьогодні є цінним кадровим ресурсом українського війська".

"Якщо командування ЗСУ ухвалює рішення посилити ними інші бригади, ми сприймаємо це як внесок "Скелі" у зміцнення всієї оборони держави. Ми були, є і залишаємося піхотою Збройних сил України. Наш обов'язок не обговорювати накази, а виконувати їх", – йдеться у коментарі.

Також у "Скелі" додали, що вони всіляко підтримують головнокомандувача, яке б "звання чи прізвище він не мав, адже саме на ньому лежить відповідальність за збереження України".

"Полк "Скеля" і надалі готуватиме військовослужбовців, виконуватиме бойові завдання головнокомандувача та за потреби підставлятиме плече іншим підрозділам Сил оборони. Закликаємо медіа не поширювати припущеня та оціночні судження щодо нібито розформування полку. Подібні твердження мають озвучуватися виключно на основі офіційних рішень командування Збройних сил України", – резюмували у "Скелі".

Раніше УП з посиланням на джерела повідомило, що з 425-го ОШП "Скеля" почали переводити військових у інші підрозділи.

Співрозмовники журналістів стверджують, що розпорядження про передачу людей в інші підрозділи надійшло приблизно тиждень тому. Військових передають у близько десять різних підрозділів.

За інформацією журналістки ТСН Юлії Кирієнко, йдеться про 2 000 бійців.