Сенат США підтримав масштабні санкції проти російського енергетичного сектору

У п'ятницю Сенат США більшістю голосів підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, розроблений на основі ініціатив покійного сенатора Ліндсі Ґрема.

"За результатами голосування "за" проголосували 86 депутатів, "проти" – 11. Оскільки поріг у 60 голосів досягнуто, законопроєкт прийнято", – оголосила головуюча.

Законопроєкт покликаний посилити економічний тиск на Росію, яка п'ятий рік веде повномасштабну війну проти України, та надати президенту США нові повноваження для запровадження мит проти покупців російських енергоресурсів. Згідно з документом, мова про мита розміром до 100% на товари з країн, які залишаються найбільшими покупцями російської нафти та газу або сприяють обходу санкцій

Автори законодавчої ініціативи наголошували, що обмеження стосуватимуться лише першої п'ятірки найбільших імпортерів та компаній, які допомагають ухилятися від санкцій, що дозволить мінімізувати негативний вплив на американську економіку. Зокрема, йдеться про такі країни, як Китай, Індія та окремі держави Європейського Союзу.

"Щодня Росія заробляє мільярди на експорті енергоносіїв. У неї є ще більше ресурсів для фінансування цієї війни. І кожен день, коли Путін має ці ресурси, він виграє ще більше часу. А кожен день, коли Путін виграє більше часу, гине ще більше українців. Цей законопроект – це те, про що нас просив президент (України Володимир) Зеленський. Це те, над чим так наполегливо працював сенатор Грем", – сказала перед голосуванням член Сенатського комітету з міжнародних відносин США Джин Шахін.

Сенатор Річард Блюменталь, який брав активну участь у розробці законопроєкту та є членом Демократичної партії як і Шахін, подякував за двопартійну підтримку цього законопроекту, яка свідчить про можливість працювати разом заради правильних цілей, щоб досягти правильних результатів.

"Сьогодні ми говоримо Володимиру Путіну: ти не завоюєш Україну. Ми стоїмо на боці хороброго, вільного народу України. Ми маємо надати їм військову допомогу. Сьогодні ми не можемо цього зробити, але ми надаємо економічні інструменти, необхідні для того, щоб зупинити масштабні закупівлі російської нафти та газу, які живлять військову машину", – наголосив він.

За його словами, президент Зеленський з самого початку просив надати Україні інструменти, а вони зробить свою справу, й цей закон є таким найважливішим інструментом.

Сестра покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був автором цього законопроєкту, Дарлін Грем нагадала, що її брат десять разів їздив до України, прагнучи припинити цю війну, але Росія відмовилася зупинятися.

"…надання президенту Трампу інструментів, що містяться в цьому законодавстві, допоможе підштовхнути Росію до столу переговорів… Цей законопроект змушує ті провідні країни, які підтримують економіку Росії на плаву, зробити простий, але важливий вибір. Вибір між веденням бізнесу з Америкою та купівлею дешевої російської енергії. Історія свідчить нам, що коли амбітний диктатор переслідує одну країну, він зазвичай на цьому не зупиняється", – наголосила Грем.

Після голосування у Сенаті законопроєкт прямує на розгляд до Палати представників, де його обговорення може розпочатися вже наступного місяця. Попри значну підтримку в Сенаті, документ може зіткнутися із застереженнями з боку деяких законодавців, які побоюються зростання витрат для американських споживачів через нові митні повноваження президента.