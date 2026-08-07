Очільник Мінфіну США розраховує на укладення угоди з Іраном про припинення вогню на 30-60 днів

Американська та іранська сторони можуть найближчими днями домовитися про припинення вогню терміном від 30 до 60 днів, заявив у п'ятницю голова Мінфіну США Скотт Бессент.

"Гадаю, що незабаром, можливо, навіть сьогодні чи завтра, ми побачимо угоду про припинення вогню на строк від 30 до 60 днів, і Ормузька протока буде відкрита", – сказав американський міністр в ефірі телеканалу 12News.

Він зазначив, що за цих умов "ціни на енергоносії мають знизитися".

Бессент додав, що США вдалося "взяти Іран за горло". За його словами, в Ірані "продовольча інфляція сягає 150-180%, і вони не в змозі платити своїм військовим".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений тим, як просуваються переговори щодо врегулювання конфлікту з Іраном, і розраховує на швидке досягнення результатів.

"Гадаю, досить скоро все закінчиться. Я вважаю, що іранці не зможуть ще довго продовжувати протистояння", – сказав він журналістам у Білому домі.