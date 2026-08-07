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МВС України та Канадська поліцейська місія узгодили нові пріоритети співпраці

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МВС України та Канадська поліцейська місія узгодили нові пріоритети співпраці

Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко зустрілася з новопризначеним керівником Канадської поліцейської місії в Україні Браяном Дональдсоном, повідомляє пресслужба МВС України.

"Сторони визначили пріоритети подальшої співпраці та обговорили обмін міжнародним досвідом", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрему увагу Павліченко зосередила на розвитку безпеки в територіальних громадах. Вона відзначила успішні результати реалізації проєктів "Поліцейський офіцер громади" та "Служба освітньої безпеки", а також наголосила на важливості посилення захисту дітей у кіберпросторі.

Зі свого боку Дональдсон окреслив ключові орієнтири діяльності місії. Серед них – підготовка поліцейських до реагування на сучасні загрози, розвиток напряму Community Policing, упровадження проєкту "Безпечні школи" (Safe Schools) та зміцнення інструкторського потенціалу.

Окрім цього, очільник місії анонсував проведення у 2027 році масштабної конференції за участю жінок-поліцейських, яка буде покликана підтримати жіноче лідерство та відзначити внесок жінок у роботу правоохоронних органів.

 

#співпраця #канада #поліція
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