Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Українські та польські фахівці завершили спільні ексгумаційні роботи в Острівках і Волі Островецькій

1 хв читати
Додати як джерело
Українські та польські фахівці завершили спільні ексгумаційні роботи в Острівках і Волі Островецькій
Фото: https://uinp.gov.ua/

У Волинській області завершилися спільні українсько-польські ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, що нині входять до складу Рівненської сільської громади Ковельського району, повідомляє Український інститут національної пам'яті.

"У процесі ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька було знайдено останки 48 осіб, а на території колишнього села Острівки було знайдено останки 6 осіб. Один останок був ексгумований на території села Острівки, біля кладовища навпроти меморіалу, проте період в який було здійснено захоронення, ще встановлюють. Серед останків ексгумовано чоловіків, жінок та дітей. Під час робіт здійснено відбір зразків для аналізу ДНК", – йдеться у повідомленні.

Дослідження проводили фахівці ТзОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" разом із представниками Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Фахівці вилучили останки місцевих жителів, які трагічно загинули у серпні 1943 року.

Фаховий нагляд за перебігом досліджень та роботою антрополога забезпечив Український інститут національної пам'яті за залученням спеціалістів комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля". Дозвіл на проведення цих робіт надала Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на засіданні у червні цього року під головуванням Олександра Алфьорова.

Усі віднайдені останки будуть урочисто перепоховані на католицькому кладовищі колишнього села Острівки.

 

#польща #волинь #ексгумація
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати