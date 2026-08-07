Італія відхиляє ультиматум Іспанії щодо скасування прикордонного контролю

Італійський уряд заявив у п'ятницю, що не приймає вимоги Мадрида скасувати прикордонний контроль, запроваджений на тлі напливу нелегалів до іспанського автономного міста Сеута на півночі Африки.

"Італія не сприймає ультиматумів чи нав'язувань з-за кордону в питаннях національної безпеки та прикордонного контролю. Ми не маємо наміру переглядати рішення про призупинення дії правил Шенгенської зони щодо громадян третіх країн, які прибувають з Іспанії, принаймні до 15 серпня", – йдеться в заяві.

"До цієї дати, як заявляла іспанська влада, очікується нова хвиля нелегалів", – пояснює своє рішення Італія.

У заяві наголошується, що заходи прикордонного контролю не стосуються громадян Іспанії, а лише громадян третіх країн.

Раніше в п'ятницю Іспанія висунула Італії ультиматум щодо скасування прикордонного контролю. "Якщо цього не відбудеться до неділі, 9 серпня, то для відстоювання інтересів і збереження гідності своїх громадян Іспанія буде змушена вжити відповідних заходів", – йдеться в заяві іспанського уряду.

Голова МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка повідомляв, що з 72 тис. іммігрантів, які проникли в автономне іспанське місто Сеута, близько 70 тис. повернулися назад до Марокко. Марласка наголосив, що ситуація, яка склалася, не поставила під загрозу кордони Шенгенської зони.