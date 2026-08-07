Зеленський прибув з першим візитом до Сербії

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сербії.

"Прибув до Сербії разом із командою. Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з президентом Александром Вучичем і прем'єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв'язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Це перший візит Зеленського до Сербії з початку його каденції у 2019 році.

Раніш сербська телерадіокомпанія RTS повідомляла, що Зеленський в суботу, 8 серпня, з офіційним візитом відвідає Сербію. Однією з основних тем переговорів стане європейська інтеграція України та Сербії. Вучич, коментуючи зустріч, зазначив, що обидві держави стикаються зі схожими викликами на шляху до членства в Європейському Союзі та можуть обмінюватися досвідом.

Крім того, Зеленський і Вучич планують обговорити розвиток двосторонньої економічної співпраці, взаємодію в енергетичній сфері, а також спільні проєкти у галузях культури та спорту.

Вучич водночас наголосив, що візит українського президента не означатиме зміни позиції Белграда щодо санкцій проти Росії. Сербія засуджує російське вторгнення та підтримує територіальну цілісність України, однак досі не приєдналася до обмежувальних заходів ЄС проти Москви.