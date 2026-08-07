Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"Укрзалізниця" попередила про затримки руху низки поїздів, що курсують через Дніпропетровщину

2 хв читати
Додати як джерело
"Укрзалізниця" попередила про затримки руху низки поїздів, що курсують через Дніпропетровщину

У зв'язку з підвищеною загрозою обстрілів та пошкодженням залізничної інфраструктури затримки у русі низки поїздів АТ "Укрзалізниця" (УЗ), які курсують через Дніпропетровську область, можуть сягати до 10 годин, йдеться в повідомленні компанії у п'ятницю.

Згідно з повідомленням УЗ в Телеграм-каналі , наразі найбільші затримки фіксуються у поїздах № 119 Дніпро-Хелм – 10 год. 14 хв., № 041 Дніпро-Трускавець – 9 год., № 083 Дніпро-Мукачево +9 год. 14 хв., а також у № 003 Дніпро-Ужгород – 6 год. 45 хв. та № 285 Дніпро-Львів 6 год. 3 хв.

Зазначається, що поїзди №41 Дніпро-Трускавець та №83 Дніпро-Мукачево будуть обмежені по Львову. Таким чином, підвіз пасажирів до Трускавця та Мукачево здійснюватиметься електричками.

У компанії наголосили, що купувати додаткові квитки не потрібно буде.

"Команда "Укрзалізниці" оптимізує маршрути, екстрено готує рухомий склад, аби ваша поїздка пройшла максимально безпечно та з мінімальною затримкою",- йдеться у повідомленні.

Серед іншого в УЗ повідомили, що за 5 днів Росія 41 раз атакувала залізницю, таким чином протягом цього тижня пошкоджено 11 локомотивів.

"На щастя, всі бригади були вчасно попереджені й врятовані. За ці п'ять днів нам 350 разів доводилося евакуйовувати пасажирів із поїздів", – наголосила УЗ.

У компанії додали, що цього тижня залізнична команда втратила 6 залізничників, ще 17 колег було поранено.

"Троє з них кинулися відновлювати рух після удару дрона та відбою тривоги, після чого в те саме місце ворог поцілив смертоносно швидкою балістикою", – йдеться у повідомленні.

"Сьогодні третій день на всіх вокзалах "Укрзалізниці" не грає звична музика, а державні прапори приспущені. Так ми бережемо пам'ять про тих, кого втратили", – наголосили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінює маршрути низки поїздів, зокрема на окремих напрямках організовано автобусні трансфери, надані місцевою владою.

 

 

#потяги #уз #затримка
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати