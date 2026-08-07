"Укрзалізниця" попередила про затримки руху низки поїздів, що курсують через Дніпропетровщину

У зв'язку з підвищеною загрозою обстрілів та пошкодженням залізничної інфраструктури затримки у русі низки поїздів АТ "Укрзалізниця" (УЗ), які курсують через Дніпропетровську область, можуть сягати до 10 годин, йдеться в повідомленні компанії у п'ятницю.

Згідно з повідомленням УЗ в Телеграм-каналі , наразі найбільші затримки фіксуються у поїздах № 119 Дніпро-Хелм – 10 год. 14 хв., № 041 Дніпро-Трускавець – 9 год., № 083 Дніпро-Мукачево +9 год. 14 хв., а також у № 003 Дніпро-Ужгород – 6 год. 45 хв. та № 285 Дніпро-Львів 6 год. 3 хв.

Зазначається, що поїзди №41 Дніпро-Трускавець та №83 Дніпро-Мукачево будуть обмежені по Львову. Таким чином, підвіз пасажирів до Трускавця та Мукачево здійснюватиметься електричками.

У компанії наголосили, що купувати додаткові квитки не потрібно буде.

"Команда "Укрзалізниці" оптимізує маршрути, екстрено готує рухомий склад, аби ваша поїздка пройшла максимально безпечно та з мінімальною затримкою",- йдеться у повідомленні.

Серед іншого в УЗ повідомили, що за 5 днів Росія 41 раз атакувала залізницю, таким чином протягом цього тижня пошкоджено 11 локомотивів.

"На щастя, всі бригади були вчасно попереджені й врятовані. За ці п'ять днів нам 350 разів доводилося евакуйовувати пасажирів із поїздів", – наголосила УЗ.

У компанії додали, що цього тижня залізнична команда втратила 6 залізничників, ще 17 колег було поранено.

"Троє з них кинулися відновлювати рух після удару дрона та відбою тривоги, після чого в те саме місце ворог поцілив смертоносно швидкою балістикою", – йдеться у повідомленні.

"Сьогодні третій день на всіх вокзалах "Укрзалізниці" не грає звична музика, а державні прапори приспущені. Так ми бережемо пам'ять про тих, кого втратили", – наголосили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінює маршрути низки поїздів, зокрема на окремих напрямках організовано автобусні трансфери, надані місцевою владою.