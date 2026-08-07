Майстер-клас "Орнек" від дружини посла України в Туреччині пройшов в межах наради керівників закордонних дипустанов

У межах програми щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ України, подружжя українських дипломатів взяло участь у презентації кримськотатарської культурної спадщини та майстер-класі "Орнек", що відбулися в Міністерстві закордонних справ України.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", майстер-клас пройшов як частина регулярної презентації кримськотатарського культурного спадку. Дружина посла України в Турецькій Республіці Левіза Джелялова провела майстер-клас "Орнек" (кримс. Örnek) та розповіла, що у кримськотатарській традиції "Орнек" є мовою символів, через яку з покоління в покоління передаються молитви, благословення та побажання добробуту. Створений понад століття тому, "Орнек" і сьогодні залишається живою спадщиною кримськотатарського народу, що поєднує покоління та зберігає традиційні духовні цінності.

"Для мене велика честь знайомити вас з Кримом, занурювати у Крим", – сказала дружина посла України в Турецькій Республіці.

Вона нагадала, що Орнек та знання про нього у 2021 році було внесено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства, який ведеться ЮНЕСКО.

"І ми сьогодні спробуємо доторкнутися до Орнеку. В історії походження Орнеку існує декілька періодів. Є доісламський період, де переважають орнаменти більш прості, лаконічні, позначають сонце, воду, повітря, солярні знаки. Потім з приходом ісламу Орнек стає більш витонченим. Розквіт орнаментального мистецтва досяг у період Кримського ханства, коли ремісники створювали вишукані тканини, вишивку, філігрань. Сьогодні я намагалася відтворити це максимально, щоб ви змогли побачити", – розповіла Джелялова.

Водночас дружина посла звернула увагу, що цей орнамент є не лише витонченим, але й несе в собі особливі сенси.

"Наші пращури, коли створювали ці орнаменти, то закладали туди певні побажання для наступних поколінь. Кожен елемент, кожна гілочка, кожна квіточка та направлення має своє певне значення. І це дуже символічно і важливо", – пояснила Джелялова.

Дружина очільника Міністерства закордонних справ Тетяна Сибіга, яка є співзасновницею Асоціації "Подружжя українських дипломатів" подякувала Левізі Джеляловій за черговий майстер-клас і наголосила на важливості більше і активніше говорити про український Крим, люди якого страждають від російської окупації.

"Дякую вам за цю ініціативу. Крим – це Україна. Я вірю, що Крим обов’язково повернеться додому. І тут наша активність, небайдужість кожного важлива. Поки Крим окупований, а кримськотатарський народ страждає ми маємо гучніше говорити правду світові", – сказала Сибіга.

Вона додала, що такі майстер-класи можна і іншим українським закордонним дипустановам проводити за кордоном, показуючи кримськотатарський культурний спадок. Сибіга відзначила активне залучення Левізи Джелялової до Асоціації Подружжів Українських Дипломатів і координацію кримськотатарського напрямку.

"Надзвичайно важливо для українців та світу чути правду про культуру та цінності, які зберігають сім’ї кримськотатарського народу саме від носіїв культури. Я дуже рада, що пані Левіза другий рік поспіль організовує спеціальну програму про Крим в рамках щорічної наради послів", – наголосила Сибіга.

Також подружжя українських дипломатів разом заспівали відому кримськотатарську народну пісню Ey, güzel Qırım, аби глибше зануритись у кримськотатарську культуру.