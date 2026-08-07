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Дніпропетровщина: Двоє людей загинули, ще 6 дістали поранень у п'ятницю

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Дніпропетровщина: Двоє людей загинули, ще 6 дістали поранень у п'ятницю
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Двоє людей загинули, ще 6 дістали поранень у Дніпропетровській області станом на 18:30, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, зазначивши, що ворог майже 50 разів атакував п’ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

"На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мозолевській та Мирівській громадах. Понівечені приватні оселі, багатоквартирний будинок, автівки. Загинули двоє чоловіків. Ще п’ятеро людей дістали поранень. У важкому стані до лікарні доправили 50-річного чоловіка. 17-річний хлопець, а також чоловіки 56, 57 років і 48-річна жінка лікуватимуться амбулаторно", – написав він у Телеграмі у п’ятницю увечері.

За його даними, у Дніпровському районі пошкоджені склади логістичної компанії.

У Синельниківському районі потерпали Миколаївська і Васильківська громади. Зайнялася пожежа. У Кам’янському районі противник цілив по Божедарівській і Вишнівській громадах. Пошкоджена інфраструктура. На Криворіжжі під ударом були Грушівська та Зеленодольська громади. Понівечена інфраструктура та автомобіль. Постраждала жінка.

#дніпропетровщина #атаки_рф
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