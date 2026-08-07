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FAA наказало перевірити сотні літаків Boeing через виявлення тріщин у фюзеляжі

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FAA наказало перевірити сотні літаків Boeing через виявлення тріщин у фюзеляжі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зобов’язало авіакомпанії провести перевірки літаків Boeing 737 MAX на наявність тріщин у фюзеляжі, попередивши, що невиявлені пошкодження можуть знизити міцність конструкції літака.

FAA повідомило про виявлення тріщин в елементі підсилення конструкції одних із службових дверей на деяких старіших моделях літаків Boeing.

Вимога регулятора поширюється на 471 літак у США, зокрема на моделі 737-8, 737-9 та 737-8200.

Нова проблема була виявлена менш ніж через місяць після того, як FAA повернуло Boeing право самостійно проводити остаточну перевірку безпеки нових літаків 737 перед їх введенням в експлуатацію, пише газета The Wall Street Journal. Відомство позбавило компанію цього права у 2019 році після двох авіакатастроф за участю пасажирських літаків 737 MAX.

У Boeing заявили, що проведення перевірок відповідно до розпорядження FAA дозволить виявити та усунути можливі тріщини до того, як вони досягнуть критичного розміру. Представник Boeing зазначив, що на літаках сімейства 737 MAX цієї проблеми наразі виявлено не було.

Акції Boeing Co. залишаються стабільними на початку торгів у п’ятницю. Цього року їхня вартість зросла майже на 7%.

#boeing #перевірки #faa
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