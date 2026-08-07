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Вигівський побував у Харківській області, у фокусі – питання безпеки та цивільного захисту

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Вигівський побував у Харківській області, у фокусі – питання безпеки та цивільного захисту
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський побував у Харківській області, провів нараду з безпекових питань, зокрема, цивільного захисту, реагування на обстріли та посилення захисту об’єктів інфраструктури напередодні зими.

"Під час перебування на Харківщині провів нараду щодо безпекових питань. Разом з очільником ОВА Олегом Синєгубовим, народними депутатами, місцевою владою, військовими та керівниками підрозділів системи МВС обговорили питання цивільного захисту, реагування на обстріли та посилення захисту об’єктів інфраструктури", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За його даними, лише з початку року росіяни обстріляли Харківську область понад 5900 разів. Майже половина пошкоджених об’єктів – це житлові будинки. 13 громад Харківщини перебувають у зоні ведення бойових дій.

Цього року підрозділами Національної поліції, ДСНС та волонтерами було евакуйовано й доправлено до транзитних пунктів більше 16 тисяч жителів, серед них – понад 1600 дітей. Наші працівники виїжджають у найближчі до фронту громади, рятують кожного, хто опинився у небезпеці.

"У фокусі уваги й підготовка до зимового періоду. Наші підрозділи забезпечені необхідним обладнанням, мобільними пунктами обігріву та генераторними установками. В разі потреби ми збільшимо потужності", – наголосив Вигівський.

Він також повідомив про зустріч з рятувальниками та поліцейськими, які щодня працюють під обстрілами. Лише минулої доби росіяни атакували регіон два десятки разів, є загиблі та поранені. Пошкоджено адмінбудівлі, медичний заклад, більше сорока приватних будинків, крамниці.

#харківщина #вигівський #мвс
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