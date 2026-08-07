Керівника Мукачівського ТЦК і його ексзаступника відправили під варту без права застави

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику начальника Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігорю Годзінцю, повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Суд відправив його під варту на 60 діб без права внесення застави", – написав Глагола в телеграм-каналі.

За його інформацією, Ігор Годзінець обіймав посаду заступника керівника Мукачівського ТЦК до 2024 року. Після звільнення з військовоматчу він працював начальником зміни на митниці.

Це рішення стало вже другим аналогічним вердиктом щодо колишнього керівництва установи. Напередодні той самий суддя призначив 60 діб тримання під вартою без права застави й ексочільнику Мукачівського ТЦК Євгену Пільгую.

Як повідомила пресслужба Національної поліції України, підозрювані, діючи за попередньою змовою, організували схему незаконного виключення військовозобов’язаних із військового обліку. Упродовж 2022-2024 років до військово-облікової та медичної документації вносили неправдиві відомості про непридатність чоловіків до військової служби за станом здоров’я. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності окремих членів ВЛК.

За попередніми даними, за цією схемою з військового обліку могли незаконно виключити близько 1200 осіб. Вартість таких "послуг" становила від $8000 до $20000 з одного військовозобов’язаного.

Окремо правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного знищення службової документації, що підлягала тривалому зберіганню. Попередньо йдеться про понад 1,1 тисячі особових справ військовозобов’язаних.

Як повідомлялося, в четвер, 6 серпня, правоохоронці провелимасштабні обшуки в Мукачівському районному ТЦК та СП, а також у місцевій військово-лікарській комісії. Кримінальне провадження стосується можливого незаконного списання близько 1 500 військовозобов’язаних. Близько 500 із них залишили територію України в день оформлення документів про списання.

Екскерівника РТЦК та СП і його колишнього підлеглого було затримано. Їм повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.