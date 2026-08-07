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Аварійні відключення світла відбулися в частині Оболонського та Подільського районів Києва – ДТЕК

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Аварійні відключення світла відбулися в частині Оболонського та Подільського районів Києва – ДТЕК

Частина Подільського та Оболонського районів Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережах, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київ: частина Подільського та Оболонського районів тимчасово без світла через аварію", – йдеться в його повідомленні в Телеграм у п’ятницю.

ДТЕК запевнив, що енергетики вже працюють та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електрику в домівки киян.

"Просимо ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади. Це дуже допоможе пройти літні піки та уникнути повторних аварій", – закликав ДТЕК.

Як повідомлялося, у четвер аварійні відключення світла відбулися у Львові. У п’ятницю "Укренерго" закликала споживачів економити е/е протягом всього дня до 23:00. Особливо це стосувалося Києва, Київської та Одеської областей.

#київ #аварійні_відключення #дтек
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