СБС у взаємодії з ГУР завдали масованого удару по базі ФСБ та енергетичних вузлах окупантів

Протягом останніх 48 годин підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно відпрацювали по 102 ворожих цілях у оперативній глибині противника. повідомив командуючий СБС ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

До результативних дій долучилися бійці 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 412-ї ОБр "Nemesis", 411-ї ОБр "Яструби", 427-ї ОБр "Рарог", 20-ї ОБр "К-2", а також угруповання "Фенікс" та спецпідрозділи Головного управління розвідки.

Серед уражених об’єктів опинилися шість суден тіньового флоту противника в акваторіях Чорного та Азовського морів, зокрема два танкери та чотири суховантажі. Окрім цього, ударами безпілотників було знищено та пошкоджено вісім тимчасових пунктів дислокації ворога, два склади з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, два радіолокаційних комплекси, зенітно-ракетний комплекс "Бук", паливозаправники, локомотиви, п’ять веж зв’язку та три ретранслятори керування ударними дронами типу "Шахед".

Було здійснене точкове ураження місця дислокації особового складу ФСБ РФ під назвою "Беня House" у населеному пункті Щасливцеве на Херсонщині, яке виконали воїни 9-й батальйону "Кайрос" у співпраці з ГУР. Також нищівних ударів зазнали ремонтні бази військової техніки, склади матеріально-технічного забезпечення та полігон окупантів у Новоозерному, Абрикосовому й Новому Житті в Криму та Вовчанському Запорізької області.

У межах операції "Кримський рубильник off" за останні дві доби підрозділи СБС вивели з ладу ще 10 енергетичних вузлів та електропідстанцій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також на території тимчасово окупованого Криму. Загалом із початку липня кількість уражених енергооб’єктів на окупованих територіях зросла до 211.