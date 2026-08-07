Український Червоний Хрест (УЧХ) у липні зазнав безпрецедентних російських атак.

"У Вільнянську на Запоріжжі FPV-дрон повністю знищив автомобіль загону швидкого реагування з маркуванням Червоного Хреста… Під час масованої атаки на Київ постраждав один зі складських комплексів Українського Червоного Хреста. Згоріло 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень вартістю понад 79 млн грн. Ці ресурси призначалися для сотень тисяч людей із вразливих категорій", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Липень став місяцем безпрецедентних російських атак на УЧХ

В УЧХ також нагадали, що на Донеччині, у Дружківці пошкоджений офіс місцевого осередку організації, що тимчасово ускладнило роботу біля лінії фронту.

"Кожна така атака знищує не лише будівлі, транспорт чи запаси. Вона послаблює можливість вчасно дістатися до постраждалих, доставити необхідні речі та підтримати людей у найважчі моменти. Попри постійну небезпеку та втрати, волонтери та співробітники Українського Червоного Хреста продовжують виконувати свою місію та допомагати цивільному населенню по всій країні", – зазначили в УЧХ.