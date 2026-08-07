Суд взяв під варту основного фігуранта справи про хабарі у податковій Сумщини – ДБР

Суд взяв під варту одного з керівників підрозділу Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Сумській області з можливістю внесення 192,5 тис. грн застави, його підозрюють у вимаганні хабаря від підприємця, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За клопотанням слідчих ДБР суд обрав запобіжний захід одному з керівників підрозділу Головного управління ДПС у Сумській області, якого підозрюють у вимаганні хабаря від підприємця", – йдеться у повідомленні ДБР у Телеграмі у п’ятницю.

Основного фігуранта взято під варту з можливістю внесення 192 тис. 540 грн застави. Його спільниці суд обрав нічний домашній арешт. Крім того, ухвалою суду обох фігурантів відсторонено від посад.

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР затримали обох посадовців під час одержання неправомірної вигоди та повідомили їм про підозру. За даними слідства, під час податкової перевірки вони повідомили власнику невеликого продуктового магазину, що за виявлені порушення йому загрожує штраф у 2,5 млн грн. Водночас посадовці запропонували зменшити штраф до 70 тис. грн, а за таку "послугу" вимагали 80 тис. грн.

Передачу грошей задокументували у два етапи. Під час одержання другої частини коштів працівники ДБР затримали обох фігурантів. Під час обшуків у службових приміщеннях податкової, за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях вилучили гроші, документи й інші речові докази.

Обом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.