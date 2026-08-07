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У Києві попрощалися з польським волонтером Мареком Русеком-Вольським

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У Києві попрощалися з польським волонтером Мареком Русеком-Вольським, який загинув унаслідок атаки РФ по Харкову; волонтер допомагав Україні від початку повномасштабної війни, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні в Києві відбулася церемонія прощання з видатним сином Польщі, великим другом України, паном Мареком Руском-Волоським – польським добровольцем, який допомагав Україні захищатися від російської агресії та загинув у Харкові внаслідок атаки російського безпілотника", – написав він у соціальній мережі Х у п’ятницю.

"Ми висловлюємо співчуття його близьким, родині та друзям. Ми поділяємо їхній біль і приєднуємося до їхнього горя. Це жахлива, непоправна втрата", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства України.

"Пан Марек своїми конкретними вчинками довів, що солідарність – це не абстрактний лозунг, а реальні дії та відчутний внесок. Він не залишився байдужим, коли на територію України обрушилося лихо – російська агресія. Він сам сів за кермо автомобіля й раз за разом доставляв допомогу та підтримував людей у Харкові. Він робив це з доброти серця. Це був його вибір. Вибір творити добро, допомагати людям – і ми ніколи цього не забудемо", запевнив міністр.

На його думку, ця трагічна смерть — "ще одне нагадування про те, що таке російська агресія. Вона не знає меж, не зважає на національність, руйнує все. Але вона ніколи не зруйнує українсько-польську дружбу. Вона ніколи не зруйнує співпрацю в рамках українсько-польського альянсу. Адже йдеться про спільний альянс перед обличчям викликів, що стоять не лише перед Україною, а й перед Польщею та Європою".

"Вічна слава пану Мареку. Ми пам’ятатимемо його назавжди. Його внесок залишиться в наших серцях. Вшануймо його пам’ять", – додав Сибіга.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук також була на церемонії. "Це велика втрата і для польського, і для українського народів. Щирі співчуття рідним та близьким Марека. Поляк із великим серцем, який, ризикуючи власним життям, рятував українців біля лінії фронту. Саме таким його запам’ятають вдячні українці", - написала Верещук у телеграм-каналі в п’ятницю.

Марек загинув наприкінці липня від удару російського дрона у його автівку, коли саме приїхав в Україну з черговою гуманітарною місією. Йому було 42 роки, повідомляє Суспільне із посиланням на тимчасового повіренного у справах Польщі в Україні Пьотра Лукасєвича. Поховають Марека-Русека Вольського в Польщі.

#польща #україна #волонтер #прощання
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