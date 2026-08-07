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РФ здійснила одну із наймасованіших атак на "Укрнафту" і пошкодила 7 об'єктів видобутку

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РФ здійснила одну із наймасованіших атак на "Укрнафту" і пошкодила 7 об'єктів видобутку
Фото: t.me/NaftogazUA

РФ масовано атакувала об’єкти АТ "Укрнафта", що входить до групи "Нафтогаз", завдавши вночі ударів одразу по семи активах з видобутку нафти та газу на сході країни.

"Зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки об’єктів і втрати суттєвих обсягів видобутку", – повідомила група "Нафтогаз" у п’ятницю.

За словами в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка, в ніч на 7 серпня відбувся наймасованіший обстріл об’єктів "Укрнафти" за останній час.

"На щастя, постраждалих немає", – констатував він.

Окрім того, за минулу добу ворог атакував чотири АЗК UKRNAFTA на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Клієнти та працівники не постраждали.

В "Нафтогазі" нагадали, що за сім місяців 2026 року РФ зруйнувала 32 АЗК UKRNAFTA та п’ять комплексів АТ "Укргазвидобування".

#укрнафта #атаки_рф #нафтогаз
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