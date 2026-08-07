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Правоохоронці затримали осіб, які за $5-10 тис. допомагали військовим залишати в/ч

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Правоохоронці затримали осіб, які за $5-10 тис. допомагали військовим залишати в/ч
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

В Кіровоградській області поліція затримала групу осіб, які за $5-10 тис. допомогли щонайменше шістьом бійцям незаконно залишити військові частини, повідомляє Національна поліція в п’ятницю.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Нацполіції спільно з детективами ДБР та СБУ викрили осіб, які за гроші допомагали військовослужбовцям незаконно залишати військові частини. За попередніми даними, ділки посприяли самовільному залишенню військових частин щонайменше шістьом військовослужбовцям із трьох різних підрозділів", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Як повідомляє Нацполіція, організував противоправну діяльність 32-річний мешканець Кропивницького, який залучив до схеми ще вісьмох спільників.

Свої послуги учасники групи оцінювали у суму від $5 тис. до $10 тис.

Після самовільного залишення військових частин військовослужбовців перевозили до заздалегідь облаштованих місць у різних регіонах України, де зловмисники допомагали їм переховуватися від правоохоронних органів та ТЦК.

За попередніми даними, фігуранти посприяли втечі шістьом військовослужбовцям із трьох військових частин, розташованих на території Черкаської та Запорізької областей.

#сзч #нацполіція #кіровоградська_область
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