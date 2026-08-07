Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зрадник, який коригував удари по Харкову влітку 2023р, отримав 15 років тюрми – СБУ

1 хв читати
Додати як джерело
Зрадник, який коригував удари по Харкову влітку 2023р, отримав 15 років тюрми – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс вирок агенту російської воєнної розвідки, його викрили у липні 2023 року на коригуванні ракетних ударів по Харкову, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як встановило розслідування, наведенням ворожих обстрілів займався завербований рашистами місцевий безробітний. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував антиукраїнські дописи в різних чатах телеграм-каналів. Після вербування зловмисник поетапно обходив прифронтове місто, щоб виявити, зафіксувати і передати куратору з рф геолокації пунктів тимчасового базування українських військ. Паралельно з цим зрадник намагався відстежити розташування і технічний стан оборонних виробництв, залізничних станцій та вагонних депо", – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з російським ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За рішенням суду він отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

#харків #сбу #коригувальники_вогню
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати