Зрадник, який коригував удари по Харкову влітку 2023р, отримав 15 років тюрми – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс вирок агенту російської воєнної розвідки, його викрили у липні 2023 року на коригуванні ракетних ударів по Харкову, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як встановило розслідування, наведенням ворожих обстрілів займався завербований рашистами місцевий безробітний. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував антиукраїнські дописи в різних чатах телеграм-каналів. Після вербування зловмисник поетапно обходив прифронтове місто, щоб виявити, зафіксувати і передати куратору з рф геолокації пунктів тимчасового базування українських військ. Паралельно з цим зрадник намагався відстежити розташування і технічний стан оборонних виробництв, залізничних станцій та вагонних депо", – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з російським ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За рішенням суду він отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.