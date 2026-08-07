Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог повторно атакував Запорізький район, постраждало двоє рятувальників – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Ворог повторно атакував Запорізький район, постраждало двоє рятувальників – ОВА

Двоє рятувальників постраждало внаслідок повторної атаки росіян на Запорізький район, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє рятувальників постраждали внаслідок повторної атаки росіян на Запорізький район. Ворог влучив у пожежний автомобіль, коли рятувальники гасили пожежу після попереднього ворожого удару", – написав він у телеграм в п’ятницю.

За даними ОВА, під час атаки пошкоджено господарську споруду на території приватного домоволодіння з подальшим займанням.

#запоріжжя #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати