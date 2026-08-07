Ворог повторно атакував Запорізький район, постраждало двоє рятувальників – ОВА

Двоє рятувальників постраждало внаслідок повторної атаки росіян на Запорізький район, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє рятувальників постраждали внаслідок повторної атаки росіян на Запорізький район. Ворог влучив у пожежний автомобіль, коли рятувальники гасили пожежу після попереднього ворожого удару", – написав він у телеграм в п’ятницю.

За даними ОВА, під час атаки пошкоджено господарську споруду на території приватного домоволодіння з подальшим займанням.